Психолог Головачёва посоветовала не жить на грани развода
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«Где стресс, там начинается фаза истощения. Те люди, которые живут на грани развода, подвержены очень высокому риску развития различных психосоматических заболеваний. А вообще-то одна из важнейших функций отношений — психотерапевтическая», — сказала Головачёва в беседе с НСН.
По её словам, отношения должны помогать.
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