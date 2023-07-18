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Психолог Головачёва посоветовала не жить на грани развода

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Психолог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени Сеченова Вероника Головачёва выразила мнение, что самое главное — не жить на грани развода, так как ощущение неопределённости завтрашнего дня является одной из причин вхождения в хронический стресс.
Психолог Головачёва посоветовала не жить на грани развода
  • Gettyimages.ru
  • © Milos Dimic

«Где стресс, там начинается фаза истощения. Те люди, которые живут на грани развода, подвержены очень высокому риску развития различных психосоматических заболеваний. А вообще-то одна из важнейших функций отношений — психотерапевтическая», — сказала Головачёва в беседе с НСН.

По её словам, отношения должны помогать.

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