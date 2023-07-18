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Минздрав Свердловской области рассказал о состоянии трёх госпитализированных из детсада детей

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Трое детей из детского сада «Аистёнок» в Екатеринбурге госпитализированы с подозрением на энтеровирусную инфекцию, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Минздрав Свердловской области рассказал о состоянии трёх госпитализированных из детсада детей
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения Свердловской области.

«В инфекционное отделение госпитализировано трое детей с подозрением на энтеровирусную инфекцию», — заявили в ведомстве. 

Детям оказывают необходимую медпомощь.

18 июля в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что в частном детском саду в Екатеринбурге выявлены три случая вирусного менингита. 

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