Минздрав Свердловской области рассказал о состоянии трёх госпитализированных из детсада детей

Трое детей из детского сада «Аистёнок» в Екатеринбурге госпитализированы с подозрением на энтеровирусную инфекцию, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения Свердловской области.

«В инфекционное отделение госпитализировано трое детей с подозрением на энтеровирусную инфекцию», — заявили в ведомстве.

Детям оказывают необходимую медпомощь.

18 июля в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что в частном детском саду в Екатеринбурге выявлены три случая вирусного менингита.