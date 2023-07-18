Минздрав Свердловской области рассказал о состоянии трёх госпитализированных из детсада детей
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения Свердловской области.
«В инфекционное отделение госпитализировано трое детей с подозрением на энтеровирусную инфекцию», — заявили в ведомстве.
Детям оказывают необходимую медпомощь.
18 июля в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что в частном детском саду в Екатеринбурге выявлены три случая вирусного менингита.