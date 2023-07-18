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Собянин: столичным инвестпорталом воспользовались более 20 млн раз за девять лет

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что услугами столичного инвестиционного портала воспользовались более 20 млн раз с момента его запуска в 2014 году.
Собянин: столичным инвестпорталом воспользовались более 20 млн раз за девять лет
  • Gettyimages.ru
  • © Blue Images

Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«На сайте investmoscow.ru собрана вся необходимая инвесторам информация: подробности о мерах поддержки промышленности, налоговых режимах и льготах», — написал Собянин.

Помимо этого, на портале можно ознакомиться с выставленными на торги объектами городского имущества и совершить по ним 3D-тур.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что первые предприятия на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) в Удмуртии могут появиться в конце 2024 года.

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