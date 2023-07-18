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Губернатор Гладков: пять человек пострадали при обстреле посёлка Шамино со стороны ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что, по предварительным данным, пять человек пострадали при обстреле посёлка Шамино со стороны Вооружённых сил Украины.
Губернатор Гладков: пять человек пострадали при обстреле посёлка Шамино со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Под обстрел Вооружённых сил Украины попала окраина посёлка Шамино. По предварительным данным, пять человек пострадали», — говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали.

Состояние одного мужчины оценивается как средней степени тяжести, остальных пострадавших — лёгкой степени.

Ранее Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли район центрального рынка в Шебекине из РСЗО «Град». 

Один человек погиб — это женщина, которая ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела.

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