Губернатор Гладков: пять человек пострадали при обстреле посёлка Шамино со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что, по предварительным данным, пять человек пострадали при обстреле посёлка Шамино со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал в Telegram.

«Под обстрел Вооружённых сил Украины попала окраина посёлка Шамино. По предварительным данным, пять человек пострадали», — говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали.

Состояние одного мужчины оценивается как средней степени тяжести, остальных пострадавших — лёгкой степени.

Ранее Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли район центрального рынка в Шебекине из РСЗО «Град».

Один человек погиб — это женщина, которая ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела.