Губернатор Гладков: пять человек пострадали при обстреле посёлка Шамино со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Под обстрел Вооружённых сил Украины попала окраина посёлка Шамино. По предварительным данным, пять человек пострадали», — говорится в сообщении.
Пострадавших госпитализировали.
Состояние одного мужчины оценивается как средней степени тяжести, остальных пострадавших — лёгкой степени.
Ранее Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли район центрального рынка в Шебекине из РСЗО «Град».
Один человек погиб — это женщина, которая ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела.