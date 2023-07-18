Врач Кондрахин: людям старше 40 лет нужно проверить уровень сахара

Врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин перечислил группы людей, которым нужно сдать анализ на уровень сахара в крови.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Во-первых, стоит обратить внимание на уровень сахара людям, постоянно испытывающим жажду.

«Если человек жалуется на жажду, ему постоянно хочется пить, он часто ходит в туалет, это повод сдать анализ на сахар в крови, потому что так может проявляться сахарный диабет», — уточнил врач.

Также стоит обратиться к врачу, если у человека есть избыточная масса тела или ему старше 40 лет.

«Анализ на сахар необходимо сдавать и людям старше 40 лет. Это критичный возраст для нашего организма. Обычно в это время уже могут происходить какие-то изменения», — заключил эксперт.

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