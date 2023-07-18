Узнать больше

Синоптик Ильин предупредил о дождях и грозах на предстоящей неделе в Москве

Короткая ссылка
Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, какая погода будет в Москве на предстоящей неделе.
Синоптик Ильин предупредил о дождях и грозах на предстоящей неделе в Москве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В беседе с «Вечерней Москвой» синоптик заявил, что 18—20 июля в Москве ожидаются дожди и грозы со шквалистым ветром.

«За сутки выпадет около 22—27 мм осадков. Это чуть меньше месячной нормы для Москвы», — отметил Ильин.

По словам синоптика, интенсивность дождей сократится 20—21 июля.

В выходные осадки не ожидаются.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT заявил, что прогнозируемая рекордная жара на юге Европы не может дойти до России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить