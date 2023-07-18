Синоптик Ильин предупредил о дождях и грозах на предстоящей неделе в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, какая погода будет в Москве на предстоящей неделе.

В беседе с «Вечерней Москвой» синоптик заявил, что 18—20 июля в Москве ожидаются дожди и грозы со шквалистым ветром.

«За сутки выпадет около 22—27 мм осадков. Это чуть меньше месячной нормы для Москвы», — отметил Ильин.

По словам синоптика, интенсивность дождей сократится 20—21 июля.

В выходные осадки не ожидаются.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT заявил, что прогнозируемая рекордная жара на юге Европы не может дойти до России.