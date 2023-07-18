Синоптик Ильин предупредил о дождях и грозах на предстоящей неделе в Москве
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В беседе с «Вечерней Москвой» синоптик заявил, что 18—20 июля в Москве ожидаются дожди и грозы со шквалистым ветром.
«За сутки выпадет около 22—27 мм осадков. Это чуть меньше месячной нормы для Москвы», — отметил Ильин.
По словам синоптика, интенсивность дождей сократится 20—21 июля.
В выходные осадки не ожидаются.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT заявил, что прогнозируемая рекордная жара на юге Европы не может дойти до России.