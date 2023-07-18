В Челябинской области осудили мужчину за избиение подростка после его отказа отдать очки

Суд в Челябинской области признал виновным жителя Магнитогорска, который, будучи пьяным, избил 17-летнего незнакомого подростка за отказ отдать очки. Несовершеннолетний получил ранение — осколок стекла травмировал его глаз.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные прокуратуры региона.

«Под действием алкоголя 21-летний житель подошёл к незнакомому подростку и потребовал снять очки. Получив отказ, три раза ударил кулаком по лицу», — уточнили в ведомстве.

Потерпевший получил ранение левого глаза.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 112 УК России («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершённое из хулиганских побуждений»).

Суд назначил мужчине наказание в виде условного лишения свободы сроком один год и восемь месяцев с испытательным сроком два года и шесть месяцев.

С него также взыскали 900 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба, ещё 35 тыс. — на оплату лечения пострадавшего.

Ранее сообщалось, что суд в Приморском крае заключил под стражу воспитанника спецшколы, который ранил сверстника ножом, а после сбежал из учреждения.