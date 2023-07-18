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Археологи обнаружили изысканный фарфор, которым пользовались в Тобольске в XVIII веке

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Археологи провели раскопки в Александровском саду Тобольска, их находки подтвердили, что жители города XVIII века жили небедно. Так, специалисты обнаружили изысканный фарфор, кожаную обувь и многое другое.
Археологи обнаружили изысканный фарфор, которым пользовались в Тобольске в XVIII веке
  • Gettyimages.ru
  • © vicvaz

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Археологи обнаружили целый квартал с удивительными находками, например осколками китайского и германского фарфора.

«Найдено прилично штофов — винных бутылок, люди здесь хорошо жили. Китайский чай тоже пили, он тоже был не дёшев. И при этом мы не нашли атрибутов того, что население здесь курило», — уточнил научный сотрудник ТКНС УРО РАН Евгений Загвазин.

Раскопки проводятся перед реконструкцией парка.

В рамках проекта благоустройства будет создано археологическое окно с прозрачным колпаком, позволяющее каждому желающему увидеть богатую историю Александровского сада. Предполагается, что это станет новой достопримечательностью Сибири, притягивающей внимание как местных жителей, так и туристов.

Ранее progorod43 информировал, что в Кирове благоустроили круговую развязку на улице Павла Корчагина.

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