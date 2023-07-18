Во Владивостоке рассказали о предварительных результатах основного периода ЕГЭ
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на мэрию города.
Начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Максим Кильчевский отметил, что средний балл по профильной математике увеличился на шесть единиц.
Также уточняется, что средний балл по физике вырос на 3, а по химии — на 4,71.
Всего максимальный балл получили 19 выпускников, среди них один получил 200 баллов.
Ранее телеканал «360» сообщил, что выпускник из Ногинска получил 99 баллов на ЕГЭ по китайскому языку.