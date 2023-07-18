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Во Владивостоке рассказали о предварительных результатах основного периода ЕГЭ

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Во Владивостоке рассказали о предварительных результатах основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2023 году.
Во Владивостоке рассказали о предварительных результатах основного периода ЕГЭ
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на мэрию города.

Начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Максим Кильчевский отметил, что средний балл по профильной математике увеличился на шесть единиц.

Также уточняется, что средний балл по физике вырос на 3, а по химии — на 4,71.

Всего максимальный балл получили 19 выпускников, среди них один получил 200 баллов.

Ранее телеканал «360» сообщил, что выпускник из Ногинска получил 99 баллов на ЕГЭ по китайскому языку.

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