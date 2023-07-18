Узнать больше

Дерматолог Егорова: микротоковая терапия для лица может сгладить следы недосыпа

Короткая ссылка
Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова рассказала, какие меры помогут скрыть следы недосыпа на лице.
Дерматолог Егорова: микротоковая терапия для лица может сгладить следы недосыпа
  • Gettyimages.ru
  • © Christopher Ames

После бессонной ночи прежде всего следует умыться холодной водой, можно с добавлением льда, но при этом не переохлаждать кожу, чтобы избежать появления сосудистой сеточки, поделилась эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

«Можно дополнительно сделать тканевую маску, которая будет пропитана средствами, отличающимися противовоспалительными и успокаивающими свойствами», — отметила Егорова.

Также можно применить прибор с микротоками. Микротоковая терапия — воздействие на кожу тока слабой силы. Микротоки способствуют нормальному ходу лимфы, что помогает снять отёки, сказала дерматолог.

Ранее, как передавал сайт «Утро.ру», гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева раскрыла секрет увеличения груди без помощи хирурга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить