Дерматолог Егорова: микротоковая терапия для лица может сгладить следы недосыпа

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова рассказала, какие меры помогут скрыть следы недосыпа на лице.

После бессонной ночи прежде всего следует умыться холодной водой, можно с добавлением льда, но при этом не переохлаждать кожу, чтобы избежать появления сосудистой сеточки, поделилась эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

«Можно дополнительно сделать тканевую маску, которая будет пропитана средствами, отличающимися противовоспалительными и успокаивающими свойствами», — отметила Егорова.

Также можно применить прибор с микротоками. Микротоковая терапия — воздействие на кожу тока слабой силы. Микротоки способствуют нормальному ходу лимфы, что помогает снять отёки, сказала дерматолог.

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