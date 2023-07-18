Диетолог Мансурова: чрезмерное употребление воды может вызвать интоксикацию

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова назвала случаи, когда употребление питьевой воды может привести к отравлению.

Переизбыток воды в организме может привести к водной интоксикации, поделилась эксперт в разговоре с сайтом «Аргументы и факты».

По её словам, такое состояние может стать причиной нарушения функций головного мозга. Подобное происходит, если выпить больше 7 л воды за день.

В этом случае отмечаются такие симптомы, как отёки, судороги, рвота, проблемы с работой сердца.

К отравлению же может привести употребление воды из непроверенного источника. Мансурова посоветовала пить бутилированную воду, а также применять специальные фильтры для очистки воды.

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