Диетолог Мансурова: чрезмерное употребление воды может вызвать интоксикацию
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Переизбыток воды в организме может привести к водной интоксикации, поделилась эксперт в разговоре с сайтом «Аргументы и факты».
По её словам, такое состояние может стать причиной нарушения функций головного мозга. Подобное происходит, если выпить больше 7 л воды за день.
В этом случае отмечаются такие симптомы, как отёки, судороги, рвота, проблемы с работой сердца.
К отравлению же может привести употребление воды из непроверенного источника. Мансурова посоветовала пить бутилированную воду, а также применять специальные фильтры для очистки воды.
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