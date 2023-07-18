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В Госдуме одобрили законопроект о рекомендательных алгоритмах интернет-ресурсов

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В Госдуме одобрили в первом чтении законопроект о прозрачных механизмах рекомендаций интернет-ресурсов, который не допускает их использование в незаконных целях.
В Госдуме одобрили законопроект о рекомендательных алгоритмах интернет-ресурсов
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

По словам автора инициативы депутата Думы Антона Горелкина, неконтролируемое применение рекомендательных алгоритмов крупными цифровыми платформами говорит о фактах манипуляций в маркетинговых и политических целях.

Как сообщает РИА Новости, инициатива обяжет всех владельцев ресурсов, использующих рекомендательные алгоритмы, не просто информировать об этом своих пользователей, а довести до них основные правила работы данных алгоритмов. Кроме того, они должны содержать  описание механизма работы алгоритмов и информации, которую они используют и собирают с учётом указания источников.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» разработала алгоритм для анализа медиаконтента и запустила новую ленту рекомендаций.

Кроме того, «ВКонтакте» представила новый кабинет выплат.

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