В Госдуме одобрили законопроект о рекомендательных алгоритмах интернет-ресурсов
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По словам автора инициативы депутата Думы Антона Горелкина, неконтролируемое применение рекомендательных алгоритмов крупными цифровыми платформами говорит о фактах манипуляций в маркетинговых и политических целях.
Как сообщает РИА Новости, инициатива обяжет всех владельцев ресурсов, использующих рекомендательные алгоритмы, не просто информировать об этом своих пользователей, а довести до них основные правила работы данных алгоритмов. Кроме того, они должны содержать описание механизма работы алгоритмов и информации, которую они используют и собирают с учётом указания источников.
Ранее социальная сеть «ВКонтакте» разработала алгоритм для анализа медиаконтента и запустила новую ленту рекомендаций.
Кроме того, «ВКонтакте» представила новый кабинет выплат.