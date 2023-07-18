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Сальдо: пострадавшим от наводнения в Херсонской области выплатили более 175 млн рублей

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Пострадавшим от наводнения после разрушения Каховской гидроэлектростанции выплатили более 175 млн рублей, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо: пострадавшим от наводнения в Херсонской области выплатили более 175 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом Сальдо написал в Telegram.

«Гражданам, пострадавшим от наводнения, выплачено более 175 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выплаты производились в виде единовременной помощи и компенсаций за потерю имущества.

Ранее сообщалось, что власти Новокаховского городского округа почти завершили ликвидацию последствий ЧС из-за теракта на Каховской ГЭС.

По состоянию на 7 июля около 8,1 тыс. жилых домов оставалось в зоне затопления.

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