Сальдо: пострадавшим от наводнения в Херсонской области выплатили более 175 млн рублей
- РИА Новости
Об этом Сальдо написал в Telegram.
«Гражданам, пострадавшим от наводнения, выплачено более 175 млн рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что выплаты производились в виде единовременной помощи и компенсаций за потерю имущества.
Ранее сообщалось, что власти Новокаховского городского округа почти завершили ликвидацию последствий ЧС из-за теракта на Каховской ГЭС.
По состоянию на 7 июля около 8,1 тыс. жилых домов оставалось в зоне затопления.