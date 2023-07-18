Уролог Богатырёв: боль в пояснице может быть симптомом камней в почках
- Gettyimages.ru
- © luza studios
Зачастую люди узнают о наличии заболевания, когда возникает приступ почечной колики — сильной боли в пояснице — или во время УЗИ, сообщил специалист в разговоре с «Известиями».
Приступ может сопровождаться чувством тошноты и рвоты, а также болезненным мочеиспусканием с кровью, отметил Богатырёв.
«Внезапное повышение температуры без других симптомов ОРВИ или простуды также может быть признаком мочекаменной болезни», — добавил врач.
Он подчеркнул, что при наличии таких симптомов необходимо обратиться к врачу. Отсутствие лечения может привести к серьёзным осложнениям, включая повреждение или гибель почки, подытожил уролог.
Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что делать в случае укуса пчелы.