Диетолог Арзамасцев порекомендовал употреблять овощи и фрукты в жару
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«В жару организм получает повышенную нагрузку, поэтому лучше употреблять лёгкие продукты. Это диетическое мясо, рыба, которые хорошо усваиваются и не содержат много калорий. Это овощи, которые можно использовать в качестве гарнира, и обязательно фрукты», — уточнил нутрициолог.
Также следует увеличить количество приёмов пищи, добавив лёгкие перекусы, чтобы сохранить калорийность, необходимую человеку.
Вместе с тем врач порекомендовал пить больше воды, отказаться от жирного мяса, горячих блюд и специй.
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