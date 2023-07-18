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Диетолог Арзамасцев порекомендовал употреблять овощи и фрукты в жару

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что в жаркую погоду стоит употреблять фрукты, овощи, а также диетическое мясо и рыбу.
Диетолог Арзамасцев порекомендовал употреблять овощи и фрукты в жару
  • Gettyimages.ru
  • © Fordvika

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В жару организм получает повышенную нагрузку, поэтому лучше употреблять лёгкие продукты. Это диетическое мясо, рыба, которые хорошо усваиваются и не содержат много калорий. Это овощи, которые можно использовать в качестве гарнира, и обязательно фрукты», — уточнил нутрициолог.

Также следует увеличить количество приёмов пищи, добавив лёгкие перекусы, чтобы сохранить калорийность, необходимую человеку.

Вместе с тем врач порекомендовал пить больше воды, отказаться от жирного мяса, горячих блюд и специй.

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