Милонов пообещал проконтролировать судьбу пострадавшей на Крымском мосту девочки

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что пострадавшей на Крымском мосту девочке окажут помощь.

«Безусловно, 100% мы отследим, поскольку она потеряла родителей, надо выяснить, кто ближайшие родственники, кто может взять её под опеку. Мы, конечно, возьмём под личный контроль комитета, уверен, что и Анна Юрьевна Кузнецова, к которой я всегда обращаюсь, когда у нас по Донбассу возникают схожие ситуации, в любое время дня и ночи она всегда откликается», — сказал Милонов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, девочке понадобится и психологическая реабилитация.

«Мы сделаем всё, чтобы ей стало полегче. Забыть, естественно, это невозможно, но сделать так, чтобы стало ей легче, и она справилась с этой печалью, мы сделаем всё возможное», — добавил депутат.

Ранее стало известно, что пострадавшая в результате теракта на Крымском мосту девочка находится в сознании, её жизни ничего не угрожает.