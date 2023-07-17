В Ставрополе стартовала акция «Собери ребёнка в школу»
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации краевого центра.
«Комитет труда и социальной защиты населения администрации Ставрополя организовал приём канцелярских принадлежностей, школьной формы, одежды, обуви для учеников городских общеобразовательных учреждений», — уточнили в сообщении.
Помощь будет оказана детям-инвалидам, школьникам, которые находятся в опасном социальном положении, беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, с Украины, а также многодетным, неполным, малообеспеченным семьям и семьям участников или погибших в ходе специальной военной операции (СВО).
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