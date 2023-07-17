В Ставрополе стартовала акция «Собери ребёнка в школу»

В Ставрополе началась акция «Собери ребёнка в школу», в её рамках местные жители смогут помочь семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Акция продлится до конца лета — до 31 августа.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации краевого центра.

«Комитет труда и социальной защиты населения администрации Ставрополя организовал приём канцелярских принадлежностей, школьной формы, одежды, обуви для учеников городских общеобразовательных учреждений», — уточнили в сообщении.

Помощь будет оказана детям-инвалидам, школьникам, которые находятся в опасном социальном положении, беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, с Украины, а также многодетным, неполным, малообеспеченным семьям и семьям участников или погибших в ходе специальной военной операции (СВО).

Ранее progorod43 сообщил, что в Кирове работает выездная мобильная бригада, основная задача которых — помощь людям без определённого места жительства.