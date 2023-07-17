Создан виртуальный тур по музею Великой Отечественной войны Глазовского пединститута

В Глазовском государственном педагогическом институте разработали виртуальный тур по музею Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Удмуртии.

Экспозиция посвящена работе студенческого поискового отряда «Новый Феникс». Виртуальная экскурсия выполнена в режиме кругового обзора.

Посетители могут увидеть музейные стенды и исторические артефакты. Выставочные образцы найдены поисковиками в ходе раскопок на местах боевых действий.

В настоящее время тур доступен в тестовом режиме.

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