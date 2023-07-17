Узнать больше

Создан виртуальный тур по музею Великой Отечественной войны Глазовского пединститута

Короткая ссылка
В Глазовском государственном педагогическом институте разработали виртуальный тур по музею Великой Отечественной войны.
Создан виртуальный тур по музею Великой Отечественной войны Глазовского пединститута
  • © udmedu.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Удмуртии.

Экспозиция посвящена работе студенческого поискового отряда «Новый Феникс». Виртуальная экскурсия выполнена в режиме кругового обзора.

Посетители могут увидеть музейные стенды и исторические артефакты. Выставочные образцы найдены поисковиками в ходе раскопок на местах боевых действий.

В настоящее время тур доступен в тестовом режиме.

Ранее сообщалось, что в 2023 году онлайн-гид «Узнай Москву» отмечает десятилетие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить