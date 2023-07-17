На Ямале издадут 12 тысяч экземпляров обновлённой «Арктической азбуки»

В Тюменской области переиздадут обновлённую «Арктическую азбуку в количестве 12 тыс. экземпляров. Её передадут в школьные библиотеки, санатории, а также во всероссийский детский центр «Орлёнок» и в другие лагеря.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

В ведомстве уточнили, что в разработке азбуки принимали участие ученики двух педагогических классов из третьей школы Салехарда, сотрудники департамента образования региона, региональных центров выявления и поддержки одарённых детей и института развития образования, а также специалисты Научного центра изучения Арктики и Службы охраны объектов культурного наследия ЯНАО.

Первый выпуск «Арктической азбуки» был издан в рамках мероприятий к Году экологии на Ямале в 2022 году. Переиздание приурочено к Году знаний, педагога и наставника, объявленному в регионе в 2023-м.

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