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Пострадавшая при теракте на Крымском мосту девочка доставлена в больницу в Краснодаре

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Девочка, пострадавшая в результате атаки украинских надводных беспилотников на Крымский мост, доставлена в больницу в Краснодаре.

Об этом сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

«Пострадавшую девочку доставили в реанимацию детской краевой клинической больницы. Ещё в Темрюкской ЦРБ её осмотрели специалисты, взяли анализы и сделали томографию», — цитирует её ТАСС.

Отмечается, что девочка пока остаётся в состоянии средней степени тяжести.

По словам Миньковой, медики сейчас продолжают комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Пострадавшую проконсультируют ведущие специалисты больницы, после чего определят дальнейшую тактику ведения пациентки.

Ранее стало известно, что пострадавшая в результате теракта на Крымском мосту девочка находится в сознании, её жизни ничего не угрожает.

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