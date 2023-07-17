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Совфед поддержал проект обращения по поставкам кассетных боеприпасов США на Украину

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В комитете Совфеда по международным делам единогласно поддержали проект обращения палаты к парламентам иностранных государств и международным парламентским организациям на фоне решения США о поставках Украине кассетных боеприпасов.
Совфед поддержал проект обращения по поставкам кассетных боеприпасов США на Украину
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, участвующий в заседании комитета.

Ожидается, что документ рассмотрят на пленарном заседании 19 июля.

Ранее президент России Владимир Путин назвал преступлением поставку Соединёнными Штатами Америки кассетных боеприпасов на Украину для использования войсками киевского режима.

По его словам, Россия оставляет за собой право на зеркальные действия, если киевский режим будет применять кассетные боеприпасы.

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