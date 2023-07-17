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Аналитики назвали профессии фармацевтов и врачей дефицитными в Свердловской области

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Аналитики компании HeadHunter перечислили самые дефицитные профессии в Свердловской области. Оказалось, что в регионе среди прочего не хватает специалистов в сфере медицины.
Аналитики назвали профессии фармацевтов и врачей дефицитными в Свердловской области
  • Gettyimages.ru
  • © Drazen Zigic

Об этом сообщает URA.RU.

«Рейтинг наиболее дефицитных специальностей в Свердловской области возглавили фармацевты-провизоры, врачи и повара — в каждом случае на одну вакансию приходится 0,7 активных резюме», — говорится в данных исследования.

Более 50 резюме приходится на вакансию дизайнера игр, арт-директора, психолога.

Наряду с этим отмечается, что в Тульской области спрос на персонал в сфере металлургии вырос на 45% за год, передаёт Тульская служба новостей.

Так, за первые шесть месяцев 2023 года в регионе было размещено более 2200 соответствующих вакансий.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области укомплектованность больниц врачами составляет 97% в 2023 году, что на 1,5% выше показателя предыдущего года.

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