Узнать больше

В Верховный суд ДНР направлено дело в отношении военного ВСУ, обстрелявшего из пушки мирного жителя

Короткая ссылка
Военная прокуратура Объединённой группировки войск (сил) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении военнослужащего 56-й отдельной механизированной бригады ВСУ Вячеслава Симбирского, который обстрелял из пушки мирного жителя.
В Верховный суд ДНР направлено дело в отношении военного ВСУ, обстрелявшего из пушки мирного жителя
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Главной военной прокуратуры.

По версии следствия, 5 марта 2022 года Симбирский в селе Георгиевка Донецкой Народной Республики на боевой машине пехоты на месте наводчика-оператора заметил забежавшего в жилой дом мирного жителя и произвёл в его сторону выстрел из автоматической пушки бронебойно-трассирующим снарядом.

Мужчина получил серьёзные ранения, от которых скончался.

Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить