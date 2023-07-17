В Верховный суд ДНР направлено дело в отношении военного ВСУ, обстрелявшего из пушки мирного жителя
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Главной военной прокуратуры.
По версии следствия, 5 марта 2022 года Симбирский в селе Георгиевка Донецкой Народной Республики на боевой машине пехоты на месте наводчика-оператора заметил забежавшего в жилой дом мирного жителя и произвёл в его сторону выстрел из автоматической пушки бронебойно-трассирующим снарядом.
Мужчина получил серьёзные ранения, от которых скончался.
Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР.