РИА Новости сообщило об отсутствии очередей на выезд из Крыма в Херсонскую область

Выезд из Крыма на территорию Херсонской области упрощён, очередей со стороны полуострова не наблюдается.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах в Херсонской области.

«В настоящее время очереди на выезд из Крыма, в том числе на КПП «Джанкой» как основного пути альтернативного сухопутного маршрута для возвращения с отдыха, отсутствуют», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на въезде в Крым наблюдается незначительное скопление машин, срывов в работе пунктов пропуска не зафиксировано.

По словам представителя ведомства, время ожидания в очереди на въезд в Крым в данный момент составляет 20—25 минут.

«И будет варьироваться в зависимости от наплыва отдыхающих, выбравших так называемый сухопутный коридор для посещения Крыма», — отметил он.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, Крымский мост атаковали ночью двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. По данным Следственного комитета России, теракт на Крымском мосту совершили украинские спецслужбы.