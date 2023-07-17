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Власти Крыма допустили возможность реверсивного движения по Крымскому мосту

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Власти Крыма надеются организовать реверсивное движение по Крымскому мосту по одной полосе.

Об этом сообщил спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, одна часть моста повреждена, на второй части сейчас ведётся экспертиза.

«Если по ней возможно будет восстановить движение, для нас это будет очень хорошая новость, если хотя бы в реверсивном движении будет восстановлено», — цитирует его ТАСС.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Крымский мост атаковали ночью двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.

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