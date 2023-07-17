В Тюменской области укомплектованность больниц врачами составляет 97% в 2023 году, что на 1,5% выше показателя предыдущего года.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Уточняется, что в Тюменской области работают 6 782 врача и 14 249 средних медицинских работников.

Также, по сообщению megatyumen.ru, в области остаются востребованными вакансии акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, неврологов и др.

Ранее сообщалось, что, по результатам опроса «Работа.ру» и «Подработка», 40% опрошенных готовы переехать в другой город ради постоянной или проектной работы, если будут подходящие условия. Самыми популярными городами для переезда стали Санкт-Петербург, Москва и Сочи.