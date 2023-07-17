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Бастрыкин взял на контроль дело об избиении девятилетней девочки в Новосибирске

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении девятилетней девочки в магазине Новосибирска.
Бастрыкин взял на контроль дело об избиении девятилетней девочки в Новосибирске
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Об этом сообщает Сиб.фм.

Уточняется, что в магазине в Железнодорожном районе Новосибирска 60-летняя женщина толкнула девятилетнюю девочку, разбив ребёнку нос. Нападавшая угрожала также отцу девочки, когда он вошёл в помещение магазина. Она сказала, что её сын, который работает на кладбище, «закопает» мужчину именно там.

Выясняется личность нападавшей.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к председателю Следственного комитета с просьбой провести проверку видео, на котором стример из Тюмени угрожала расправой ребёнку. Копия обращения имеется в распоряжении RT.

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