Бастрыкин взял на контроль дело об избиении девятилетней девочки в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении девятилетней девочки в магазине Новосибирска.

Об этом сообщает Сиб.фм.

Уточняется, что в магазине в Железнодорожном районе Новосибирска 60-летняя женщина толкнула девятилетнюю девочку, разбив ребёнку нос. Нападавшая угрожала также отцу девочки, когда он вошёл в помещение магазина. Она сказала, что её сын, который работает на кладбище, «закопает» мужчину именно там.

Выясняется личность нападавшей.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к председателю Следственного комитета с просьбой провести проверку видео, на котором стример из Тюмени угрожала расправой ребёнку. Копия обращения имеется в распоряжении RT.