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В Пермском крае самыми востребованными специалистами на рынке труда стали врачи

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По данным сервиса по поиску работы HeadHunter, в Пермском крае столкнулись с острой нехваткой врачей: на одну вакансию приходится всего 0,6 активных резюме.
В Пермском крае самыми востребованными специалистами на рынке труда стали врачи
  • Gettyimages.ru
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Об этом сообщает URA.RU.

Также в регионе не хватает маляров (0,8 резюме на вакансию), токарей (0,9 резюме), поваров и дворников (по 1,0 резюме на вакансию).

В лидеры самых дефицитных профессий в регионе также вошли слесари (1,1 резюме на вакансию), автомойщики и ветврачи (по 1,2 резюме), администраторы магазинов (1,3), автомеханики и сварщики (по 1,5).

Ранее сайт «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области в мае было доступно 840 вакансий в производстве.

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