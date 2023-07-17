В Пермском крае самыми востребованными специалистами на рынке труда стали врачи
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Об этом сообщает URA.RU.
Также в регионе не хватает маляров (0,8 резюме на вакансию), токарей (0,9 резюме), поваров и дворников (по 1,0 резюме на вакансию).
В лидеры самых дефицитных профессий в регионе также вошли слесари (1,1 резюме на вакансию), автомойщики и ветврачи (по 1,2 резюме), администраторы магазинов (1,3), автомеханики и сварщики (по 1,5).
Ранее сайт «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области в мае было доступно 840 вакансий в производстве.