Гладков поручил оказать всю возможную помощь девочке, пострадавшей на Крымском мосту

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков поручил региональному Минздраву оказать помощь девочке, которая пострадала в результате ЧП на Крымском мосту.

Такое поручение он дал во время оперативного совещания.

«Если возможна транспортировка, доставляем её домой, если есть необходимость, отправляем её в лечебные учреждения Москвы. Я думаю, там этот вопрос сразу будет решён, помощь нам окажут», — цитирует губернатора Интерфакс.

Ранее сообщалось, что во время ЧП на Крымском мосту пострадал ребёнок. Пострадавшую госпитализировали в Темрюк.