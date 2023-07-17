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Гладков поручил оказать всю возможную помощь девочке, пострадавшей на Крымском мосту

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков поручил региональному Минздраву оказать помощь девочке, которая пострадала в результате ЧП на Крымском мосту.
Гладков поручил оказать всю возможную помощь девочке, пострадавшей на Крымском мосту
  • © CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5

Такое поручение он дал во время оперативного совещания.

«Если возможна транспортировка, доставляем её домой, если есть необходимость, отправляем её в лечебные учреждения Москвы. Я думаю, там этот вопрос сразу будет решён, помощь нам окажут», — цитирует губернатора Интерфакс.

Ранее сообщалось, что во время ЧП на Крымском мосту пострадал ребёнок. Пострадавшую госпитализировали в Темрюк.

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