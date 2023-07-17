Российские компании стали чаще оплачивать работникам услуги психолога

Исследование «Тренды корпоративных программ благополучия сотрудников в российских компаниях 2023» Ассоциации менеджеров показало, что за последние три года 36% организаций увеличило финансирование инициатив, которые среди прочего предполагают оказание психологической помощи сотрудникам.

Об этом сообщает «Российская газета».

По результатам исследования, треть компаний включает в корпоративные программы заботу о ментальном здоровье сотрудников. Так, например, 80% таких организаций оплачивает услуги психолога.

Уточняется, что поддержание физического здоровья сотрудников есть в 72% корпоративных программ. Самая популярная мера поддержки — полис ДМС, который выбирает 96% организаций.

Кроме того, 69% компаний заботится о рабочих местах сотрудников.

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