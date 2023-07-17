Российские компании стали чаще оплачивать работникам услуги психолога
Об этом сообщает «Российская газета».
По результатам исследования, треть компаний включает в корпоративные программы заботу о ментальном здоровье сотрудников. Так, например, 80% таких организаций оплачивает услуги психолога.
Уточняется, что поддержание физического здоровья сотрудников есть в 72% корпоративных программ. Самая популярная мера поддержки — полис ДМС, который выбирает 96% организаций.
Кроме того, 69% компаний заботится о рабочих местах сотрудников.
Ранее, по сообщениям сайта «Янтарный край», в компании HeadHunter рассказали, на что обратить внимание при поиске работы.