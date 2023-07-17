В Керчи возле Крымского моста будут мониторить цены на топливо и продукты

В Керчи возле Крымского моста власти будут мониторить цены на топливо и продукты. Об этом проинформировал глава города Святослав Брусаков в своём Telegram-канале.

По его словам, гостиницы и базы отдыха готовы принять людей после ЧП на мосту.

«Сотрудниками департамента городского развития будет проводиться мониторинг цен на продукты питания и топливо», — заявил Брусаков.

Также он отметил, что власти обсудили вопросы работы накопительных площадок для стоянки транспорта на территории бывшего аэропорта и паромной переправы.

Граждан, находящихся в очереди на паром, обеспечат питанием и водой.

«Посадка на паромы будет производиться исключительно по талонам. Колонны автомобилей формируются на территории аэропорта», — заявил Брусаков.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об ускорении процедур досмотра на административной границе с Крымом.