Узнать больше

В Челябинской области обучение по специальности «дизайн» стало одним из самых дорогостоящих

Короткая ссылка
В пресс-службе Контрольно-счётной палаты Челябинской области изучили рынок платного высшего образования в регионе и выяснили, обучение по каким специальностям можно назвать наиболее дорогостоящим.

Об этом сообщает URA.RU.

Самым дорогим в 2023 году стал курс дизайна в ЮУрГУ: годовое обучение там стоит 274 тыс. рублей.

За обучение на курсе «Музыкально-инструментальное искусство» в Челябинском государственном институте культуры студентам придётся заплатить 268,2 тыс. рублей в год.

Третьим в списке стало «Хореографическое искусство» в Магнитогорской государственной консерватории имени М.И. Глинки. Такой курс обойдётся в 254,9 тыс. рублей в год.

Ранее progorod43 сообщал, что выпускник кировского лицея имени Шпагина получил по 100 баллов на единых госэкзаменах по русскому языку, профильной математике и информатике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить