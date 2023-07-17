В Челябинской области обучение по специальности «дизайн» стало одним из самых дорогостоящих

В пресс-службе Контрольно-счётной палаты Челябинской области изучили рынок платного высшего образования в регионе и выяснили, обучение по каким специальностям можно назвать наиболее дорогостоящим.

Об этом сообщает URA.RU.

Самым дорогим в 2023 году стал курс дизайна в ЮУрГУ: годовое обучение там стоит 274 тыс. рублей.

За обучение на курсе «Музыкально-инструментальное искусство» в Челябинском государственном институте культуры студентам придётся заплатить 268,2 тыс. рублей в год.

Третьим в списке стало «Хореографическое искусство» в Магнитогорской государственной консерватории имени М.И. Глинки. Такой курс обойдётся в 254,9 тыс. рублей в год.

Ранее progorod43 сообщал, что выпускник кировского лицея имени Шпагина получил по 100 баллов на единых госэкзаменах по русскому языку, профильной математике и информатике.