В Челябинской области обучение по специальности «дизайн» стало одним из самых дорогостоящих
Об этом сообщает URA.RU.
Самым дорогим в 2023 году стал курс дизайна в ЮУрГУ: годовое обучение там стоит 274 тыс. рублей.
За обучение на курсе «Музыкально-инструментальное искусство» в Челябинском государственном институте культуры студентам придётся заплатить 268,2 тыс. рублей в год.
Третьим в списке стало «Хореографическое искусство» в Магнитогорской государственной консерватории имени М.И. Глинки. Такой курс обойдётся в 254,9 тыс. рублей в год.
Ранее progorod43 сообщал, что выпускник кировского лицея имени Шпагина получил по 100 баллов на единых госэкзаменах по русскому языку, профильной математике и информатике.