В России крупные торговые сети поделились данными, что покупатели в магазинах приобретают всё меньше пакетов. Наряду с этим растёт популярность холщовых сумок для переноски продуктов.

Об этом пишет «Российская газета».

В сети магазинов «Азбука вкуса» (Москва, Московская область и Санкт-Петербург) рассказали, что количество пакетов в чеках от 350 рублей с каждым годом снижается: в 2021 году в среднем пакет встречается в 57% чеков, а в 2023-м — в 48%.

В сети супермаркетов «ВкусВилл» сообщили, что введение платных пакетов помогло сократить их количество в чеках на 10% ежегодно. Там отметили, что в настоящее время более 70% чеков — без пакетов.

Сеть Fix Price фиксирует снижение количества пакетов в сети на 5% — с 220 млн в 2021 году до порядка 210 млн в 2022-м.

Эксперты считают, что популярность пакетов снижается, поскольку покупатели экономят. Вторая причина — популяризация экологичного образа жизни.

Ранее, по сообщениям телеканала «Звезда», российские учёные выяснили, что Батагайский кратер в Якутии увеличивается на 20—40 м каждый год. Это связывают с климатическими изменениями.