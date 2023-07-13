Путин предложил подготовить новый национальный проект по формированию экономики данных

Российский лидер Владимир Путин предложил подготовить новый нацпроект по формированию экономики данных.

Он отметил, что проект можно подготовить на период до 2030 года.

Путин сказал, что в России нужно выстроить целостный механизм создания и повсеместного внедрения передовых разработок.

Президент также потребовал до 1 сентября утвердить нацпроект по беспилотникам и учесть его в бюджете как приоритет.

Он назвал принципиально важным системно смотреть на следующий технологический уклад, создавать отрасли и рынки будущего.

В конце июня он констатировал, что развитие и модернизация промышленности в России остаётся приоритетом.