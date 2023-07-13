Путин предложил подготовить новый национальный проект по формированию экономики данных
- РИА Новости
Он отметил, что проект можно подготовить на период до 2030 года.
Путин сказал, что в России нужно выстроить целостный механизм создания и повсеместного внедрения передовых разработок.
Президент также потребовал до 1 сентября утвердить нацпроект по беспилотникам и учесть его в бюджете как приоритет.
Он назвал принципиально важным системно смотреть на следующий технологический уклад, создавать отрасли и рынки будущего.
В конце июня он констатировал, что развитие и модернизация промышленности в России остаётся приоритетом.