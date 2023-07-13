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Путин предложил подготовить новый национальный проект по формированию экономики данных

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Российский лидер Владимир Путин предложил подготовить новый нацпроект по формированию экономики данных.
Путин предложил подготовить новый национальный проект по формированию экономики данных
  • РИА Новости

Он отметил, что проект можно подготовить на период до 2030 года.

Путин сказал, что в России нужно выстроить целостный механизм создания и повсеместного внедрения передовых разработок.

Президент также потребовал до 1 сентября утвердить нацпроект по беспилотникам и учесть его в бюджете как приоритет.

Он назвал принципиально важным системно смотреть на следующий технологический уклад, создавать отрасли и рынки будущего.

В конце июня он констатировал, что развитие и модернизация промышленности в России остаётся приоритетом.

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