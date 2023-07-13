Число клинических исследований лекарств при поддержке Москвы увеличилось вдвое

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что город оказывает поддержку фармацевтической отрасли, за счёт чего число клинических исследований лекарств в столице выросло вдвое.

Об этом сообщает «Москва 24».

В настоящее время налажено сотрудничество с десятью фармацевтическими компаниями. Они разрабатывают свои линейки препаратов, а также проводят исследования, отметила Ракова.

По её словам, в последнее время количество успешных исследований на базе больниц и поликлиник Москвы увеличилось более чем в два раза.

Было проведено 31 исследование по 22 заболеваниям, включая профили «онкология», «эндокринология», «кардиология», «пульмонология», «гематология» и «хирургия», уточнила вице-мэр.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области свыше 500 тыс. человек прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в 2023 году.