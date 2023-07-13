Число клинических исследований лекарств при поддержке Москвы увеличилось вдвое
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Об этом сообщает «Москва 24».
В настоящее время налажено сотрудничество с десятью фармацевтическими компаниями. Они разрабатывают свои линейки препаратов, а также проводят исследования, отметила Ракова.
По её словам, в последнее время количество успешных исследований на базе больниц и поликлиник Москвы увеличилось более чем в два раза.
Было проведено 31 исследование по 22 заболеваниям, включая профили «онкология», «эндокринология», «кардиология», «пульмонология», «гематология» и «хирургия», уточнила вице-мэр.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области свыше 500 тыс. человек прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в 2023 году.