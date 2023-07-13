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Диетолог Арзамасцев рассказал о пользе авокадо для сердца

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что из всех плодов больше всего полезных для здоровья жиров содержится в авокадо.
Диетолог Арзамасцев рассказал о пользе авокадо для сердца
  • Gettyimages.ru

В авокадо содержатся растительные жиры из разряда полиненасыщенных жирных кислот, которые положительно влияют на работу сердца, сообщил врач в разговоре с «Москвой 24».

Употребление авокадо является хорошей профилактикой атеросклероза, отметил диетолог.

Кроме того, по его словам, полезные жиры в составе авокадо хорошо влияют на мембрану клеток и общий метаболизм.

«Помимо прочего, жирные кислоты — это здоровье кожи и волос», — добавил Арзамасцев.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области свыше 500 тыс. человек прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в 2023 году.

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