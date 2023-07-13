Диетолог Арзамасцев рассказал о пользе авокадо для сердца

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что из всех плодов больше всего полезных для здоровья жиров содержится в авокадо.

В авокадо содержатся растительные жиры из разряда полиненасыщенных жирных кислот, которые положительно влияют на работу сердца, сообщил врач в разговоре с «Москвой 24».

Употребление авокадо является хорошей профилактикой атеросклероза, отметил диетолог.

Кроме того, по его словам, полезные жиры в составе авокадо хорошо влияют на мембрану клеток и общий метаболизм.

«Помимо прочего, жирные кислоты — это здоровье кожи и волос», — добавил Арзамасцев.

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