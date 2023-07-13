Диетолог Арзамасцев рассказал о пользе авокадо для сердца
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В авокадо содержатся растительные жиры из разряда полиненасыщенных жирных кислот, которые положительно влияют на работу сердца, сообщил врач в разговоре с «Москвой 24».
Употребление авокадо является хорошей профилактикой атеросклероза, отметил диетолог.
Кроме того, по его словам, полезные жиры в составе авокадо хорошо влияют на мембрану клеток и общий метаболизм.
«Помимо прочего, жирные кислоты — это здоровье кожи и волос», — добавил Арзамасцев.
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