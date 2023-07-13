Доктор технических наук Припачкин рассказал, как работает цифровая экономика

Доктор технических наук, президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин рассказал о том, как работает цифровая экономика.

Любое взаимодействие человека с платформами, которые обеспечивают сервис и поставку услуг, отражается в его цифровом профиле, рассказал Припачкин в беседе с «Аргументами и Фактами».

«В результате взаимодействия человек подвергается всестороннему изучению, а его цифровой профиль становится всё более полным отражением его вкусов, привычек и образа жизни», — отметил эксперт.

По словам специалиста, благодаря информации из цифрового профиля платформы могут продавать человеку товары и услуги.

Припачкин подчёркивает, что это значит удовлетворение спроса, который влияет на производство и управление ценами. Таким образом можно управлять всей экономикой.

Поэтому компаниям так важно собрать как можно больше информации о человеке и создать его цифровой профиль, отмечает он.

Ранее сообщалось, что финансовый эксперт Максим Глазков рассказал в беседе с RT о преимуществах использования цифрового рубля.