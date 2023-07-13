В Орехове-Зуеве отремонтируют центр «Семья и дом»
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на данные о торгах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
Утверждается, что победителю конкурса предстоит разработать проект и провести ремонт зданий центра «Семья и дом» на улице Стаханова.
Начальная цена контракта — более 257 млн рублей. Заказчиком работ выступает региональное ГКУ «Дирекция единого заказчика Министерства социального развития Московской области».
Ранее телеканал «Звезда» передавал, что волонтёры Русского географического общества займутся реконструкцией маяка в селе Кашкаранцы Мурманской области.