В Орехове-Зуеве отремонтируют центр «Семья и дом»

Комитет по государственной конкурентной политике Подмосковья объявил о проведении конкурса по выбору подрядчика для выполнения капремонта в центре «Семья и дом» в Орехове-Зуеве.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на данные о торгах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Утверждается, что победителю конкурса предстоит разработать проект и провести ремонт зданий центра «Семья и дом» на улице Стаханова.

Начальная цена контракта — более 257 млн рублей. Заказчиком работ выступает региональное ГКУ «Дирекция единого заказчика Министерства социального развития Московской области».

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что волонтёры Русского географического общества займутся реконструкцией маяка в селе Кашкаранцы Мурманской области.