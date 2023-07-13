Узнать больше

В Орехове-Зуеве отремонтируют центр «Семья и дом»

Короткая ссылка
Комитет по государственной конкурентной политике Подмосковья объявил о проведении конкурса по выбору подрядчика для выполнения капремонта в центре «Семья и дом» в Орехове-Зуеве.
В Орехове-Зуеве отремонтируют центр «Семья и дом»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на данные о торгах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Утверждается, что победителю конкурса предстоит разработать проект и провести ремонт зданий центра «Семья и дом» на улице Стаханова.

Начальная цена контракта — более 257 млн рублей. Заказчиком работ выступает региональное ГКУ «Дирекция единого заказчика Министерства социального развития Московской области».

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что волонтёры Русского географического общества займутся реконструкцией маяка в селе Кашкаранцы Мурманской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить