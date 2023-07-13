В Госдуме предложили обязать интернет-сервисы уведомлять пользователей об онлайн-подписках

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал о законопроекте, который обяжет интернет-сервисы уведомлять своих клиентов обо всех подписках, в частности о сроках их окончания и возможности отключения.

Документ планируется внести в нижнюю палату российского парламента в ближайшее время.

«Большинство активных пользователей имеют в среднем три подписки, ежемесячно они тратят на них около 1 тыс. рублей. При этом у 18% пользователей подписок есть те, которыми они уже не пользуются, но продолжают за них платить», — сообщил депутат в разговоре с «Парламентской газетой».

Сервисы получают до 70% доходов от подписок своих пользователей. Поэтому для удержания подписчиков компании нередко используют непрозрачные и недобросовестные практики, к примеру не уведомляя пользователей о действующих подписках.

Согласно предложенным изменениям, в законодательстве будет закреплена обязанность для сервисов не менее чем за сутки предупреждать клиентов о списании средств за подписку.

«Такое уведомление должно содержать дату списания платежа, информацию о том, как прекратить подписку, а также ссылку на ту платформу, где можно отказаться от подписки», — уточнил Немкин.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области более 70 тыс. человек посетили раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на региональном портале за полгода.