Онищенко высказался о ситуации с массовым отравлением детей в Орске

Врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя ситуацию с массовым отравлением воспитанников детсада в Орске, призвал скорректировать работу по санитарным проверкам в детских учреждениях.

Работники детских садов зачастую не знают санитарных норм, отметил он в беседе с НСН.

По его словам, в дошкольных учреждениях порой работают сотрудники с низким профессиональным уровнем, не имеющие специальной подготовки.

«Что касается вспышек отравлений и заболеваний: лето — много факторов. Но это системная проблема, её надо внимательно анализировать, корректировать ту работу, которая проводится по проверкам», — добавил Онищенко.

Ранее сайт RIA56 сообщал, что СК Оренбургской области возбудил уголовное дело по факту массового отравления дошкольников в Орске.