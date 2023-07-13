Онищенко высказался о ситуации с массовым отравлением детей в Орске
- РИА Новости
Работники детских садов зачастую не знают санитарных норм, отметил он в беседе с НСН.
По его словам, в дошкольных учреждениях порой работают сотрудники с низким профессиональным уровнем, не имеющие специальной подготовки.
«Что касается вспышек отравлений и заболеваний: лето — много факторов. Но это системная проблема, её надо внимательно анализировать, корректировать ту работу, которая проводится по проверкам», — добавил Онищенко.
Ранее сайт RIA56 сообщал, что СК Оренбургской области возбудил уголовное дело по факту массового отравления дошкольников в Орске.