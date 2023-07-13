Минтранс Подмосковья проведёт дежурства в 340 местах отдыха в предстоящие выходные
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Уточняется, что сотрудники администрации и волонтёры среди прочего расскажут гражданам о правилах дорожного движения.
Кроме того, сотрудники ГИБДД проведут рейды на соблюдение правил ПДД в небольших населённых пунктах и СНТ.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщило, что в Санкт-Петербурге на Невском проспекте на семи перекрёстках появятся камеры дорожного движения.