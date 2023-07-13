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Минтранс Подмосковья проведёт дежурства в 340 местах отдыха в предстоящие выходные

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Министерство транспорта Подмосковья проведёт дежурства в 340 местах отдыха области в предстоящие выходные.
Минтранс Подмосковья проведёт дежурства в 340 местах отдыха в предстоящие выходные
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Уточняется, что сотрудники администрации и волонтёры среди прочего расскажут гражданам о правилах дорожного движения.

Кроме того, сотрудники ГИБДД проведут рейды на соблюдение правил ПДД в небольших населённых пунктах и СНТ.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщило, что в Санкт-Петербурге на Невском проспекте на семи перекрёстках появятся камеры дорожного движения.

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