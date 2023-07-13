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Суд Тюмени не сохранил брак супругов, один из которых сменил пол на женский

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В Тюменской области суд не сохранил союз между супругами, один из которых сменил пол на женский.
Суд Тюмени не сохранил брак супругов, один из которых сменил пол на женский
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального суда.

Тюменский областной суд рассмотрел апелляцию, поданную прокурором города Тюмени, по гражданскому делу о признании брака недействительным. В результате решение Центрального районного суда Тюмени было подтверждено вышестоящей инстанцией без изменений, а жалоба — отклонена.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по здоровью одобрил поправку об аннулировании брака в том случае, если один из супругов сменил пол. 

Также депутат Госдумы, религиовед и юрист Николай Николаев в беседе с НСН раскрыл детали законопроекта о запрете операций по смене пола. По его словам, закон запрещает любое вмешательство, не только операцию, но и гормональную терапию.

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