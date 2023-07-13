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Губернатор Новосибирской области Травников предложил возродить «Сибтекстильмаш»

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил возродить историческое название предприятия «Сибтекстильмаш» на промышленной площадке АО «НПО «Курганприбор».

Об этом сообщает Сиб.фм

Уточняется, что в советское время предприятие «Сибтекстильмаш» выпускало ткацкие станки для текстильной промышленности.

Также он предложил восстановить деятельность ветеранской организации «Сибтекстильмаша».

«Приятно видеть десятки примеров возрождения производства, которое ранее было доведено фактически до ликвидации. В том числе и цеха того предприятия, где мы сегодня находимся», — добавил губернатор.

Ранее RIA56 сообщило, что Оренбургская область заняла 13-е место в рейтинге по эффективности работы в сфере промышленности на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

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