Родильный дом реконструируют в подшефном Тюменской области Краснодоне

Здание родильного дома в подшефном Тюменской области Краснодоне реконструируют. Строители уже укрепили фундамент, убрали перекрытия и сделали монтаж стяжек по периметру объекта.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр регионального правительства.

По словам главного врача Краснодонского родильного дома Ирины Борисовой, в здании появятся несколько лифтов — пассажирский, грузовой и технический. Кроме существующих двух операционных, будет оборудовано ещё две.

В операционных, процедурных и манипуляционных кабинетах будет установлено современное оборудование и мебель. Помимо этого, в здании будет создан отдельный бокс с входом и родзалом для пациенток, страдающих инфекционными заболеваниями.

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что волонтёры Русского географического общества займутся реконструкцией маяка в селе Кашкаранцы Мурманской области.