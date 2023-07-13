Психолог Князева назвала игры родителей с детьми очень важным процессом в семье

Детский психолог Юлия Князева объяснила, что игры родителей с детьми являются очень важным процессом взаимодействия внутри семьи.

Об этом сообщает izh.kp.ru.

Князева рассказала, что ребёнок благодаря настольным играм может развить логическое мышление и аналитические способности.

Психолог советует родителям занять позицию советчика: например, помочь ребёнку понять правила, предложить новый сюжет. При этом Князева не рекомендует делать за ребёнка всю работу.

По словам психолога, детям особенно интересно придумывать новые игры.

«Детям нужен полёт фантазии и понятная история», — добавила Князева.

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