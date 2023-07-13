Узнать больше

Психолог Князева назвала игры родителей с детьми очень важным процессом в семье

Короткая ссылка
Детский психолог Юлия Князева объяснила, что игры родителей с детьми являются очень важным процессом взаимодействия внутри семьи.

Об этом сообщает izh.kp.ru.

Князева рассказала, что ребёнок благодаря настольным играм может развить логическое мышление и аналитические способности. 

Психолог советует родителям занять позицию советчика: например, помочь ребёнку понять правила, предложить новый сюжет. При этом Князева не рекомендует делать за ребёнка всю работу.

По словам психолога, детям особенно интересно придумывать новые игры.

«Детям нужен полёт фантазии и понятная история», — добавила Князева.

Ранее семейный психолог Наталья Наумова рассказала в беседе с RT, каких правил стоит придерживаться, чтобы сохранить здоровые отношения со своими близкими.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить