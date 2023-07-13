В Удмуртии с начала 2023 года от клещей пострадали почти 12 тысяч человек
Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на службу.
Более половины пострадавших (52,6%) зарегистрировали в Ижевске.
Отмечается, что с начала эпидсезона в лабораториях региона исследовали 8 993 клещей на наличие возбудителя клещевого энцефалита. В 115 из них он был обнаружен.
Ранее, по сообщению RIA56, Роспотребнадзор Оренбургской области заявил, что с начала апреля 2023 года в регионе от укусов клещей пострадал 1681 человек, среди них 593 ребёнка.