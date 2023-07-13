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В Удмуртии с начала 2023 года от клещей пострадали почти 12 тысяч человек

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Управление Роспотребнадзора по Удмуртии сообщило, что с начала 2023 года в республике 11 913 жителей, среди которых 2 463 ребёнка, пострадали от укусов клещей.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на службу.

Более половины пострадавших (52,6%) зарегистрировали в Ижевске.

Отмечается, что с начала эпидсезона в лабораториях региона исследовали 8 993 клещей на наличие возбудителя клещевого энцефалита. В 115 из них он был обнаружен.

Ранее, по сообщению RIA56, Роспотребнадзор Оренбургской области заявил, что с начала апреля 2023 года в регионе от укусов клещей пострадал 1681 человек, среди них 593 ребёнка.

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