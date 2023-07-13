Юрист Титов: арендующий жильё может по закону подселить гостей с согласия владельца

Юрист Михаил Титов рассказал, что жилец, арендующий квартиру, по закону имеет право подселять к себе других жильцов или гостей, однако при этом стоит учитывать существующие правила и ограничения.

«Некоторые договоры аренды или правила жилого помещения могут содержать конкретные положения об ограничении количества гостей или продолжительности их пребывания», — сообщил юрист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По его словам, лучше предварительно уточнить это с владельцем жилья.

Титов сообщил, что квартира должна соответствовать требованиям по количеству проживающих.

При подселении других жильцов обязателен договор о субаренде и опись имущества, заключил он.

Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с «Вечерней Москвой» посоветовал перед тем, как снять квартиру у агента, получить данные владельца.