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В Оренбургской области полиция начала проверку после травмирования девочки на турнике

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В городе Гай Оренбургской области семилетняя девочка упала с турника и получила травмы позвоночника. Городская полиция начала проверку.
В Оренбургской области полиция начала проверку после травмирования девочки на турнике
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

Ведомство уточняет, что несчастный случай произошёл в Гайском парке культуры и отдыха, в это время семилетний ребёнок находился на смене детского лагеря дневного пребывания.

Сейчас девочка находится на стационарном лечении.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее, по сообщению progorod43, СУ СК России по Кировской области заявило, что с 27 июня по 4 июля в регионе утонули четверо детей.

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