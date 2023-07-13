В Оренбургской области полиция начала проверку после травмирования девочки на турнике

В городе Гай Оренбургской области семилетняя девочка упала с турника и получила травмы позвоночника. Городская полиция начала проверку.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

Ведомство уточняет, что несчастный случай произошёл в Гайском парке культуры и отдыха, в это время семилетний ребёнок находился на смене детского лагеря дневного пребывания.

Сейчас девочка находится на стационарном лечении.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

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