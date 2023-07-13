Узнать больше

Большинство российских школьников хотели бы выучить китайский язык

Короткая ссылка
Согласно результатам исследования, которое провели Московский государственный университет им. Ломоносова и Онлайн-школа №1 среди учеников 9—11-х классов, большинство российских старшеклассников (61,8%) хотели бы выучить китайский язык. При этом 12,3% отметили, что уже изучают его.
Большинство российских школьников хотели бы выучить китайский язык
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru».

Вместе с тем в ходе исследования выяснилось, что 79,8% опрошенных рассматривают возможность получения высшего образования за границей, в том числе в Китае.

При этом 82% учащихся хотели бы после окончания университета получить два диплома: российский и иностранный.

В целом же российские школьники при выборе вуза ориентируются на наличие бюджетных мест (33,8%) и возможность получить международный диплом (27,6%). Ещё для 20,6% важен престиж учебного заведения, а для 16,2% — качество образования.

Ранее RIA56 сообщало, что Министерство образования Оренбургской области заключило в 2023 году контракты с четырьмя издательствами на поставку около 160 тыс. экземпляров учебников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить