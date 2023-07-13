Большинство российских школьников хотели бы выучить китайский язык

Согласно результатам исследования, которое провели Московский государственный университет им. Ломоносова и Онлайн-школа №1 среди учеников 9—11-х классов, большинство российских старшеклассников (61,8%) хотели бы выучить китайский язык. При этом 12,3% отметили, что уже изучают его.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Вместе с тем в ходе исследования выяснилось, что 79,8% опрошенных рассматривают возможность получения высшего образования за границей, в том числе в Китае.

При этом 82% учащихся хотели бы после окончания университета получить два диплома: российский и иностранный.

В целом же российские школьники при выборе вуза ориентируются на наличие бюджетных мест (33,8%) и возможность получить международный диплом (27,6%). Ещё для 20,6% важен престиж учебного заведения, а для 16,2% — качество образования.

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