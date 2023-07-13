Большинство российских школьников хотели бы выучить китайский язык
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Об этом пишет «Газета.Ru».
Вместе с тем в ходе исследования выяснилось, что 79,8% опрошенных рассматривают возможность получения высшего образования за границей, в том числе в Китае.
При этом 82% учащихся хотели бы после окончания университета получить два диплома: российский и иностранный.
В целом же российские школьники при выборе вуза ориентируются на наличие бюджетных мест (33,8%) и возможность получить международный диплом (27,6%). Ещё для 20,6% важен престиж учебного заведения, а для 16,2% — качество образования.
Ранее RIA56 сообщало, что Министерство образования Оренбургской области заключило в 2023 году контракты с четырьмя издательствами на поставку около 160 тыс. экземпляров учебников.