Психолог Мироненко отметила влияние запахов на эмоции и чувства
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Утверждается, что запах вызывает реакцию в мозге, воздействует на лимбическую систему, таким образом активируя эмоциональные процессы.
«Это объясняет, почему определённые запахи могут вызывать у нас чувства радости, расслабления, вдохновения или, наоборот, вызывать тревогу и напряжение», — уточнила эксперт.
Так, лаванда может успокоить, цитрус — улучшить настроение, а запах розы — поднять самооценку и вызвать романтические настроения.
«Поэтому следует экспериментировать, искать свои любимые ароматы и использовать их в повседневной жизни, чтобы улучшать своё эмоциональное состояние», — подытожила психолог.
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