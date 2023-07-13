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Психолог Мироненко отметила влияние запахов на эмоции и чувства

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Психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко рассказала, как работает аромапсихология — использование запахов для улучшения физического и психического самочувствия.
Психолог Мироненко отметила влияние запахов на эмоции и чувства
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Утверждается, что запах вызывает реакцию в мозге, воздействует на лимбическую систему, таким образом активируя эмоциональные процессы.

«Это объясняет, почему определённые запахи могут вызывать у нас чувства радости, расслабления, вдохновения или, наоборот, вызывать тревогу и напряжение», — уточнила эксперт.

Так, лаванда может успокоить, цитрус — улучшить настроение, а запах розы — поднять самооценку и вызвать романтические настроения.

«Поэтому следует экспериментировать, искать свои любимые ароматы и использовать их в повседневной жизни, чтобы улучшать своё эмоциональное состояние», — подытожила психолог.

Ранее, по сообщению URA.RU, психолог Анна Дмитриева дала советы, как выйти из отпуска на работу без стресса.

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